İhlas Haber Ajansı

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HDP milletvekilleri kaza yaptı, taksi şoförü hayatını kaybetti

HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve parti üyelerini havaalanına götüren araç, ticari taksi ile çarpıştı.

Kazada taksi şoförü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve parti üyelerini havaalanına götüren parti aracı, Milli Kütüphane kavşağında ticari taksi ile çarpıştı. Kazada milletvekilleri hafif yaralandı. Taksi şoförü ise yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Milletvekilleri hastanede müşahede altına alındı.

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