HDP milletvekilleri Öcalan için TBMM'de açlık grevine başladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açlık grevine başladı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Grup Toplantı Salonu'nda on milletvekili ile birlikte açıklama yaptı. Buldan, bugün saat 10 itibariyle 10 milletvekiliyle Meclis'te açılık grevi başlattıklarını söyleyerek, "Açlık grevimizin hedefi sevgili Leyla Güven'in Diyarbakır Cezaevi'nde 27 gündür Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılmasına yönelik başlatmış olduğu açlık grevine destek amaçlı yapıyoruz. En fazla konuşması, konuşulması gereken yer Meclis'tir. Bu sorun sadece Leyla Güven'in sorunu değildir, bu sorun sadece HDP'nin sorunu değildir, bu sorun Türkiye'nin sorunudur" diye konuştu.

Açlık grevlerinin sonuca ulaşmasını talep ettiklerini belirten Buldan, "Tecridin kalkmasıyla Türkiye'nin geleceği, yarınları açısından, Türkiye'nin barışı ve demokrasisi açısından önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Yarın akşam 7 gibi eylememizi sonlandıracağız. Bu direniş başka mekanlarda da devam edecek" ifadelerini kullandı.

Açlık grevine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, İzmir Milletvekili Sibel Kemalbay Pekgözegü, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve Dirayet Dilan Taşdemir, Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Muş Milletvekili Şevin Coşkun katılıyor.