HDP milletvekillerinden TBMM'de eylem

HDP milletvekilleri, TBMM Genel Kurul kürsüsünde eylem gerçekleştirdi. HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, HDP Grup önerisi hakkında konuşmak üzere söz aldı. Tiryaki sözlerini bitirdikten sonra diğer HDP milletvekilleri de Tiryaki'nin yanına gelerek kürsüyü işgal etti. Milletvekillerinin ellerinde HDP Iğdır Milletvekili Habib Eksik'in fotoğrafları da yer alırken, bunun üzerine TBMM Başkan Vekili Haydar Akar oturuma ara verdi. Daha sonra Akar, Tiryaki'ye kınama cezası verildiğini açıkladı.