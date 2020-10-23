HDP'nin Van depremine ilişkin provokatif paylaşımına İçişleri Bakanlığından tokat gibi cevap

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, HDP'nin sosyal medyada 9 yıl önce yaşanan Van depremine dair çarpıtıcı paylaşımı sonrası bölgeye sevk edilen görevli personel, yardım malzemeleri ve Van için harcanan toplam miktarı içeren verileri paylaştı.

HDP, sosyal medya hesabı üzerinden 9 yıl önce yaşanan Van depremine ilişkin provokatif bir paylaşım yaptı. Van depremine ilişkin, “Van depreminin üzerinden 9 yıl geçti. O günlerde vatandaşları kara kış ortasında çaresiz bırakan iktidar enkaz altında kalmıştır. Bugün de depreme karşı gerekli hiçbir tedbiri almayarak yıkım politikasını sürdürmektedir. Unutmayacağız, unutturmayacağız!” ifadelerinin yer aldığı paylaşım sonrası İçişleri Bakanlığından açıklama geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgeye sevk edilen tüm personel, yardım malzemeleri ve toplam harcanan miktarı gösteren verileri paylaştı. Verilere göre 8 bin 243 görevli o yıl yaşanan afette bölgeye sevk edildi. 76 bin 802 çadır afetzede vatandaşların kullanımına sunuldu. Van için harcanan toplam miktarın ise 11 milyar 127 milyon 855 bin 592 TL 3 kuruş olduğu belirtildi.

Çataklı yaptığı paylaşıma, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Van depremi sürecini başarılı bir şekilde yönettiği, deprem sonrası yapılanlarla da ortaya çıkmıştır. HDP'nin yanlış bilgi ve hezeyanlarına rakamlarla cevabımızdır” notunu düştü.