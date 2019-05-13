Hedef "Yolda sıfır can kaybı"

İçişleri Bakanlığı tarafından karayolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak için "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında yola grafiti çizildi.

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından trafik düzeni ve güvenliği açısından karayolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak ve çeşitli kurum, kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını artırmak amacıyla her yıl kutlanan "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" münasebetiyle grafiti çalışması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde Beşiktaş Levent Caddesi'nde, trafik ekipleri tarafından ulaşıma kapatılan yerde grafiti sanatçıları Hasan Alveroğlu ile Muhammed Soydaş, yayaları ve şoförleri bilinçlendirmek için yola grafiti yaptı. Merkez olarak kabul edilen noktalardaki yayaları ve şoförleri bilinçlendirmek ve trafik kazalarının azalması amacıyla çalışma gece yapıldı. Karayollarında yaya geçitlerinin bulunduğu bölgelerde farkındalığı artırıcı özellikteki çalışmayı, iki grafiti sanatçısı yaklaşık iki saatte tamamladı. Sürücülerin ve vatandaşların bilinçlendirilmesi için hazırlanan çalışma, kırmızı, beyaz ve siyah renklerden oluştu. Ayrıca, çalışmanın sosyal medya, televizyon kanalları ve gazetelerde etkin olarak kullanılacağı bildirildi. Çizimin bitmesinin üzerine cadde trafiğe açıldı. Grafiti çalışması sürücüler ve yayalardan ilgi görürken, bazı vatandaşlar bu alanda fotoğraf çektirdi.

"Trafik kazalarına bağlı ölümler yüzde 40 azaldı"

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi nedeniyle son dönemde yürütülen "Bu Yolda Hep Birlikteyiz", "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" gibi kampanyaları ve karayollarındaki yoğun trafik denetimleri sayesinde 2019'un ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, ölümlü trafik kazası yüzde 33, trafik kazalarına bağlı ölümler yüzde 40, yaralanmalı trafik kazaları yüzde 13 oranında azaldı.