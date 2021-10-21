Hem pazar alanı hem kültür merkezi

Keçiören Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda temeli atılan Sancaktepe Kapalı Pazar Alanı ve Kültür Merkezi'nin yapımı devam ediyor. Merkez güneş enerjisi ile kendi elektriğini de üreterek, ısıtma ve soğutma sistemiyle konforlu bir alışveriş imkanı sunacak.

Temelleri Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından atılan 12 milyon TL'lik yatırım değerine sahip tesis tamamlandığında hem pazar alanı hem de çok amaçlı kültür merkezi olarak hizmet verecek. Çatısında yer alacak olan güneş enerjisi panelleriyle elektrik de üretecek olan çok amaçlı merkez kendine yetebilen özelliğiyle örnek bir eser olacak. Sancaktepe Kapalı Pazar Alanı ve Kültür Merkezi'nin esnaflara ve alışveriş yapan vatandaşlara nezih bir ortam sunacağını söyleyen Başkan Altınok, “Kışın pazar esnafımızın ve vatandaşlarımızın üşümeyeceği, yazın da serin bir ortam sunan pazar yerimiz ve çok amaçlı kültür merkezimizi inşallah yakın zamanda hizmete açacağız. Sancaktepe Mahallemizin yollarını da havaalanı gibi yaptık. Şehrimizin her noktasına ihtiyaca göre eşit hizmet götürmeye devam edeceğiz” dedi.