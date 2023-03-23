Hemoroide ameliyatsız, kalıcı ve konforlu tedavi: DuoTEN

Halk arasında “basur” veya “mayasıl” adlarıyla da bilinen bu hastalık, makat bölgesinde bulunan atardamarlar ile toplardamarlar arasında oluşan yüksek basıncın kan damarlarında meydana getirdiği genişleme ve şişme durumudur.

Hemoroid hastalığının başlıca sebepleri arasında; genetik yatkınlık, beslenme biçimi ve kronik kabızlık gösterilmektedir. Genellikle orta yaş kişilerde ve hamile kadınlarda gözlemlenen hemoroid hastalığı, hayat kalitesini düşürerek günlük hayatta hastalara zor zamanlar yaşatmaktadır.

Hemoroid, iç ve dış hemoroid olmak üzere iki grupta incelenir. İç hemoroid makat içi damarlarda meydana gelen ve kanama durumunun daha yoğun yaşandığı durumdur. Dış hemoroid ise makat dışı çıkıntı yapan kaşıntı, şişlik ve yanma hissinin yoğun olarak yaşandığı durumdur.

Şiddetine göre ise hemoroid, dört farklı derecede değerlendirilir. Birinci ve ikinci derece olan hemoroid şikayetleri genellikle ilaç tedavisi ve yaşam biçimi değişiklikleri ile düzeltilebilmekteyken, üçüncü ve dördüncü derece olan hastalarda genellikle müdahale şarttır. Hastanın şikayetine bağlı olarak lazer tedavisi, lastikle boğma gibi yöntemlere başvurulsa da son dönemlerde yüksek başarı oranları ile dikkati çeken embolizasyon (transhemoroid desarterizasyon) yöntemi hızla yaygınlaşan, kalıcı ve konforlu çözüm sunmaktadır. Embolizasyon tedavi yöntemi ile basur memesine (hemoroid pakesi) giden damardaki kan akışı durdurulur; böylece kan hemoroid pakesine ulaşamadığından bu pake bir süre sonra kendiliğinden düşer.

Yaklaşık 45 dakikada tedavi tamamlanmış oluyor

INVAMED AR- GE laboratuvarlarında geliştirilip, üretim kampüsünde üretilen DuoTEN Embolizasyon Ajanı, arteriyel ve venöz hemoroidlerin (pelvik, gastrointestinal, kolon, vulvar ve anal) tedavileri için tasarlanmış ve transhemoroid desaterizasyon tekniğini kullanan bir sistemdir.

DuoTEN Embolizasyon Ajanı, esnek doku enfeksiyonlarını önler, travma ve iltihap riskini minimalize ederek, 40-60 saniye gibi kısa bir süre zarfında hızlı bir kapanma sağlar.

Ameliyatsız embolizasyon tedavisi ile hemoroidi oluşturan toplardamarlara kan taşıyan atardamar dalları içerisine embolizasyon ajanı verilerek kan akımının azaltılması sağlanır. Hemoroid embolizasyonu, iç hemoroidler için rektal kanamada uzun süreli rahatlama sağlayan girişimsel bir tedavidir. Hemoroidal arterin embolizasyonu sonucunda kan akışı azalır ve venöz basınç ortadan kalkar. Bunun sonucu olarak semptomlar azalır ve tamamen ortadan kalkar.

Hemoroidal arter embolizasyonu ağrısız bir tekniktir. Embolizasyon ajanı 1-2 saniye sonra polimerleşmeye başlar ve yaklaşık 5 saniye içerisinde damarın tıkanması sağlanmış olur. Diğer hazırlık işlemleri ile birlikte yaklaşık olarak 45 dakika içerisinde tedavi işlemi tamamlanır. Ve biyouyumlu olarak uzun süre etkisini korur. Embolizasyon ajanının polimerizasyonu yüksek ısı gerektirmediği için de işlem hastada herhangi bir ağrı, acı ve yan etki oluşturmaz, bu sayede hasta işlemden sonra aynı gün işine ve günlük yaşamına rahatlıkla devam edebilir.