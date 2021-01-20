Hentbolda Mamak rüzgarı

Hentbolda başarılı bir sezon geçiren Mamak GSK Hentbol takımı, Çıktığı 14 maçın 12'sini kazanarak devreyi 2. sırada tamamladı.

Hentbolda harika bir sezon geçiren Mamak GSK Hentbol Takımı devreyi averajla ikinci sırada tamamladı. Çıktığı 14 maçın 12'sinden galibiyetle ayrılan yeşil-beyazlılar sadece 2 mağlubiyet aldı. Mamak GSK'de takımın skor yükünü üstlenen Osman Zeki Tepekurdu, bulduğu 112 gol ile ligin ilk yarısına damga vuran oyunculardan biri oldu. Lider Eskişehir Orman Spor Kulübü ile aynı puanı paylaşan(24) yeşil-beyazlılar sadece 10 puanlık averaj farkı ile yakın takibini sürdürüyor.

"Başarılı bir yıl geçiriyoruz"

Kulüp olarak birçok branşta başarılı bir yıl geçirdiklerini ifade eden Mamak Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ercan Kınacı, “Bu başarılardan birini de hentbol takımımız ile yaşıyoruz. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen takımımız devreyi aldığı başarılı sonuçlarla 2. sırada tamamladı. Takımımızın sezon sonunda ise kupayı kaldırarak Mamak'ı bir üst ligde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Başta sporcularımız olmak üzere teknik ekibimizi tebrik ediyor, ikinci yarıda da başarıların devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Ligin en etkili takımlarından biriyiz"

Mamak GSK Baş Antrenörü Cengiz Özenci ise, "Ekip olarak muhteşem bir takım ruhu yakaladık. Bu yakaladığımız atmosferi ise sahaya yansıtarak başarılı sonuçlar elde ettik. Netice itibari ile ligin en etkili takımlarından biri olduk ve liderle sadece averaj farkımız bulunuyor. Devre arası çalışmalarımızı en iyi şekilde tamamlayıp sezonu kupa ile kapatarak ilçemize bir başarı daha kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kaydetti.