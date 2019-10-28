Hep birlikte Cumhuriyet coşkusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi, temel belediye hizmetlerinde birlikte hareket ettiği gibi Cumhuriyetin 96'ıncı yılını da birlikte kutlayacak.

Başkentliler, Cumhuriyetin 96'ıncı yaşını Bahçelievler'den Anıtkabir'e düzenlenecek meşaleli yürüyüş ve Anıtpark'ta Athena konseriyle kutlayacak. 29 Ekim Salı günü saat 20.00'de Bahçelievler 7. Cadde ile 54. Cadde kesişiminden Anıtkabir yönüne meşalelerle yürüyecek Başkentliler, saat 20.30'da Anıtpark'ta gerçekleşecek Athena konseriyle Cumhuriyetin 96. yılı coşkusunu yaşayacak.

Cumhuriyetin 96'ıncı yılı kutlamalarında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaptıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Birlikten güç doğuyor anlayışımızı milli bayram kutlamalarımızda da sürdürüyoruz. Büyük Atamızın bizlere armağan ettiği Cumhuriyetimizin 96. yılını büyük bir coşkuyla ve hep birlikte tüm Ankaralılarla kutlamak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı hem meşaleli yürüyüşümüze hem de Anıtpark'ta gerçekleştireceğimiz Athena konserimize davet ediyorum” dedi.