Hindistan Vakfı heyetinden ATO Başkanı Baran'a ziyaret

Hindistan'dan gelen Hindistan Vakfı heyeti, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti.

Hindistan'dan gelen Hindistan Vakfı heyeti, Ankara Kriz ve Siyaset Araştırma Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ile ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

ATO Başkanı Baran, Türkiye ile Hindistan arasındaki ilişkilerin savunma sanayi başta olmak üzere turizm, sağlık, dizi film ve düğün gibi birçok alanda gelişmeye açık olduğunu belirterek, “İki ülke arasındaki 10 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmini yeterli görmüyoruz. Türkiye ile Hindistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin artarak devam etmesi arzusundayız” dedi.

"Ülkeler arasındaki yakın ilişkilere rağmen ticaretin istenilen seviyede değil"

Başkan Baran, iki ülke arasındaki ilişkilerin savunma sanayi başta olmak üzere turizm, sağlık, dizi film ve düğün gibi birçok alanda gelişmeye açık olduğunu belirterek, “İki ülke arasındaki 10 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmini yeterli görmüyoruz. İkili ticaretimizde Türkiye açık veriyor. Bu rakamı yükseltmek ve her iki ülkenin de dış açık vermeyeceği noktaya ulaştırmak gerekiyor. Türkiye ile Hindistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin artarak devam etmesi arzusundayız. Ortak kelimelerin varlığı birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlayan unsurların başında geliyor. Ülkeler arasındaki yakın ilişkilere rağmen ticaret istenilen seviyede değil. Bugün burada atılacak adımın ticari ilişkilerimizin gelişmesine ve rakamların daha yukarıya çıkartılmasına vesile olmasını umuyorum” diye konuştu.