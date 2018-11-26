Hırsız kardeşler çetesi çökertildi

Başkent'te evlere dadanan hırsızlık çetesi, polisin istihbarı çalışmaları neticesinde çökertildi. Ayrıca çete üyelerinin, 2 farklı kardeşlerden oluştuğu belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda Yenimahalle, Keçiören ve Etimesgut'ta 12 ayrı evden çok sayıda ziynet eşyası, laptop, televizyon ve 12 bin TL para çalınması olaylarına ilişkin bir çalışma başlattı. İstihbarı çalışmalar neticesinde Ş. T., Ö.T., kardeşler ve E. G., E. G. kardeşlerden oluşan 4 kişilik bir çete tespit edildi. Bunun üzerine şahısları fiziki ve teknik takibe alan ekipler, her defasında arkalarında güvenlik kamerası dışında iz bırakmayan profesyonel hırsızları, 11 Kasım Pazar gecesi suçüstü yakaladı.

Kardeşler tutuklandı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 televizyon, 2 laptop, 1 hard disk, 1 fotoğraf makinesi, 2 tüfek, çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Çalıntı eşyalar polis ekiplerince sahiplerine iade edildi. Hırsız kardeşler çetesinin çoğunluğu hırsızlık olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş. T. ile E.G. kardeşler tutuklanırken Ö. T. ile E.G. kardeşler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.