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Hırsızlık yapıp uyuşturucu alıyorlardı, yakalandılar

Başkent’te uyuşturucu satın almak için hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Başkent'te uyuşturucu satın almak için hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya'da 20 Nisan'da bir iş yeri ve 2 eve girerek, 3 dizüstü bilgisayar, 1 adet hafıza kartı, 1 adet alyans yüzük, bir miktar altın ve 12 bin dolar değerinde kol saati çalan hırsızlar E.E., M.Ç. ve M.C.K.'yi güvenlik kameralarından tespit etti. Polis ekipleri, çaldıkları değerli eşyaları satarak uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 3 şüpheliyi 6 gün sonra yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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