Hisacıklıoğlu: "Türk tırlarının olumsuz etkilenmemesi için kriz masası oluşturduk"

Rifat Hisarcıklıoğlu, Ukrayna krizi nedeniyle Türk tırlarının ve ihracatın olumsuz etkilenmemesi için ilgili kurumlarla ‘kriz masası' oluşturduklarını açıkladı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Ukrayna-Rusya arasında yaşanan kriz nedeniyle Türk tırlarının ve ihracatın olumsuz etkilenmemesi için ilgili kurumlarla ‘kriz masası' oluşturduklarını açıkladı.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada, “Ukrayna krizi nedeniyle Türk tırlarının ve ihracatımızın olumsuz etkilenmemesi ve sorunların anlık takip edilerek çözüme kavuşturulması için Bakanlıklar, ilgili kamu kurumları, yurtdışı temsilciliklerimiz ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile birlikte ‘kriz masası' oluşturduk” cümlelerine yer verdi.

“Ülkelerin desteklerini görüyoruz”

TOBB'un girişimleri sonucu bölgedeki taşımacıların vizesiz ve geçiş belgesiz Türkiye'ye dönmesi için Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği'nin (IRU) Avrupa Komisyonu ve güzergah ülkelerine çağrıda bulunduğunu not düşen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

“Girişimlerimiz sonucu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) bölgedeki taşımacılarımızın vizesiz ve geçiş belgesiz ülkemize dönmesi için Avrupa Komisyonu ve güzergah ülkelerine çağrıda bulundu. Ülkelerin desteklerini görüyoruz. Bakanlıklarımız ve IRU'ya teşekkür ederiz.”