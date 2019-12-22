H?SAR-A, 2020 y?l?nda TSK envanterine girecek

T?rkiye'nin ilk yerli ve milli hava savunma sistemi H?SAR, 2020 y?l?ndan itibaren T?rk Silahl? Kuvvetleri taraf?ndan kullan?lacak.

T?rkiye'nin hava savunma ihtiyac? do?rultusunda yerli ve milli imkanlarla ba?lat?lan H?SAR projeleri ?er?evesinde m?hendislerin ve teknik ekibin ?al??malar? s?rerken, H?SAR - A Al?ak ?rtifa Hava Savunma F?ze Sistemi 2020 y?l?nda T?rk Silahl? Kuvvetlerine teslim edilecek. H?SAR - O Orta ?rtifa Hava Savunma F?ze Sistemi i?in de ?al??malar devam ederken, sistemin 2021 y?l?nda T?rk Silahl? Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor. T?rk Silahl? Kuvvetlerinin al?ak ve orta irtifa hava savunma sistemi gereksinimini kar??layacak ve muadilleriyle yar??acak ?zellikteki H?SAR'?n radar, komuta kontrol ve at?? kontrol sistemleri Aselsan, f?ze sistemleri ise Roketsan taraf?ndan geli?tirildi.

?htiya?lar do?rultusunda, farkl? irtifalardaki tehditlere kar?? hava savunma ihtiya?lar?n? kar??layabilmek i?in geli?tirilen H?SAR f?zelerinin hedeflerinin aras?nda sabit ve d?ner kanatl? hava platformlar?, ?e?itli f?zeler ve insans?z hava ara?lar? (?HA) bulunuyor.

Hedefi tespit etme, te?his etme ve takip etme ?zelliklerine sahip olan H?SAR-A, dost d??man tan?ma sistemi, ?oklu angajman, ard???k ate?leme, ?st komuta kontrol unsurlar? koordinasyonunda g?rev yapabilme, tak?m halinde g?rev yapabilme ve komuta kontrol, gece/g?nd?z ve k?t? hava ko?ullar?nda g?rev yapabilme, konumlama ve y?n bulma sistemi, z?rhl? mekanize birlikler ile hareket kabiliyeti, n?kleer, biyolojik ve kimyasal koruma, balistik koruma gibi ?zelliklere de sahip. Kunda?? Motorlu Otonom Al?ak ?rtifa Hava Savunma F?ze Sistemi, F?ze F?rlatma Sistemi (FFS), Al?ak ?rtifa F?zesi ve F?ze Ta??ma ile Y?kleme Sisteminden olu?an H?SAR - A, 15 kilometre menzil ve 5 kilometre irtifa ?zellikleriyle hareket halindeki timlerin hava savunmas?n? sa?lamak i?in kullan?lacak.

Ayr?ca, ASELSAN ve ROKETSAN taraf?ndan yerli ve milli imkanlarla geli?tirilen H?SAR-A Al?ak ?rtifa Hava Savunma F?ze Sistemi, yap?lan sistem testlerinde hedefi y?zde 100 ba?ar?yla imha etti.

Sabit ve d?ner kanatl? u?ak, seyir f?zeleri, insans?z hava ara?lar? (?HA) ve havadan karaya f?zeler gibi farkl? hedef tiplerine kar?? etkili, at?? kontrol merkezi, F?ze F?rlatma Sistemi, Orta ?rtifa F?zesi, Orta ?rtifa Hava Savunma Radar?, Elektro-Optik Sistem, Erken ?hbar Merkezleri Aray?z? Link-16 Sistemi ve F?ze Ta??ma ve Y?kleme sisteminden olu?an H?SAR-O ise 25 kilometre menzile ve 15 kilometre irtifaya sahip. Ayn? anda 60'a yak?n hedefi takip edebilen H?SAR-O Orta ?rtifa Hava Savunma F?zesinin; 40-60 kilometre sava? u?a?? tespit/takip menzili bulunuyor.

Balistik Test F?zesi at??? 2014 y?l?nda Aksaray'da yap?lan H?SAR-O f?zesi, f?rlatma arac?ndan ba?ar?l? bir ?ekilde ayr?larak, hesaplanan y?r?ngesinde u?arak testi tamamlam??t?.

T?rkiye'nin ihtiya?lar? do?rultusunda Aselsan ve Roketsan taraf?ndan ortak olarak geli?tirilen H?SAR - A Al?ak ?rtifa Hava Savunma F?ze Sistemi 2020 y?l?nda T?rk Silahl? Kuvvetlerine teslim edilecek. H?SAR - O Orta ?rtifa Hava Savunma F?ze Sisteminin ise 2021 y?l?nda TSK envanterine girmesi bekleniyor.