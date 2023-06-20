Hisarcıklıoğlu ‘Barışın Tüccarları' yönetim kuruluna seçildi

Rifat Hisarcıklıoğlu, 170 ülkede 45 milyondan fazla şirketi kapsayan dünyanın en büyük iş dünyası organizasyonu olan ICC'nin Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından iş dünyası tarafından ‘Barışın Tüccarları' sloganıyla kurulan Milletlerarası Ticaret Odasının (ICC) Cenevre'de yapılan Genel Kurulunda yönetimine giren M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türk iş dünyası adına bu görevi 3 yıl yürüteceğim. Türk iş dünyasının taleplerini, sorunlarını ICC gündemine taşıyacağım” dedi.

170 ülkede faaliyet gösteriyor

Cenevre'de gerçekleştirilen ICC Dünya Konseyi'nde Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu, 2023-2026 döneminde görev yapacak. ICC bünyesinde, Dünya Odalar Federasyonu, Milletlerarası Tahkim Divanı ve Dünya İş Hukuku Enstitüsü bulunuyor.

Hisarcıklıoğlu, ICC yönetimine girerek bu kurullarda da söz sahibi olacak. Merkez sekretaryası Paris'te bulunan ICC, 100 yıllık bir kuruluş. Dünya devi şirketlerin üye olduğu Milletlerarası Ticaret Odası, 170'den fazla ülkede, 45 milyondan fazla şirketi temsil eden, Birleşmiş Milletlerde Gözlemci Statüsünü kazanmış en büyük küresel iş dünyası organizasyonu.

“Gurur verici”

ICC yönetimine seçilmesine ilişkin bilgi veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Küresel ölçekte iş yapma biçiminde önemli değişikliklerin olacağı yeni bir döneme girerken küresel istişare mekanizmalarında yer almak çok önemli. TOBB olarak geniş bir uluslararası networke sahibiz. Dünya çapında özel sektörün temsil edildiği tüm kurumların yönetiminde yer alıyoruz. ICC Yönetim Kurulunda Türk iş dünyası adına bu görevi yürüteceğim. Ülkemizi ve iş dünyamızı ticaretin kurallarının konulduğu ve Birleşmiş Milletler'de küresel iş dünyasını temsil eden tek kurum olan ICC'de temsil etmek bizim için gurur verici. Ekonomide geleceğin yapı taşları bu tür kurumlarda tasarlanıyor" dedi.

Hisarcıklıoğlu, 2012-2018 yılları arasında da ICC Yönetim Kurulunda yer almıştı.

İlk kadın başkan

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), 1919 yılında, Belçika, İngiltere, Fransa, İtalya, ABD iş dünyası tarafından kuruldu. "Barışın Tüccarları" sloganıyla, 1'inci Dünya Savaşı sonrasında kurulan ICC'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Gözlemci statüsü bulunuyor. ICC Teknik Komisyonları, politika ürünleri ve hükümet arasında tartışmalara katkı sağlayacak önerilerin yanında uluslararası ticari işlemlerin kolaylaştırılması için kurallar ve kanunlar hazırlar. ICC çatısı altında 12 teknik komisyon bulunuyor. Bunlar; Bankacılık, Çevre ve Enerji, Dijital Ekonomi, Fikri Haklar, Gümrük ve Ticareti Kolaylaştırma, Kurumsal Sorumluluk ve Yolsuzlukla Mücadele, Pazarlama ve Reklamcılık, Rekabet Politikası, Tahkim, Ticaret Hukuku ve Uygulamaları, Ticaret ve Yatırım Politikaları, Vergilendirme.

Meksika'da küçük ev eşyaları üreticisi olan Orestia firmasının CEO'su Maria Fernanda Garza, 2022 yılında Milletlerarası Ticaret Odası'nın ilk kadın Başkanı olarak seçildi. ICC Genel Sekreterliğini ise John Denton yürütüyor.

ICC Türkiye

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında faaliyet göstermekte olan ICC Türkiye Milli Komitesi, 1934 yılından bu yana, ülkemizde ICC'nin temsilciliğini üstleniyor. Türkiye Milli Komitesi Türk iş dünyasının çalışmalarına katkı sağlamak, rekabet gücünü artırmak ve küresel ekonomiden daha fazla pay alabilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.