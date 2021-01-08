Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ”İlk TTM'yi ABD'de kurmamızın sebebi, şüphesiz; 330 milyonluk nüfusu, yüksek satın alma gücü ve senelik 2,5 trilyon dolar hacimle dünyanın en büyük ithalatçısı olması” dedi.

TOBB tarafından Ticaret Bakanlığının destekleriyle Şikago'da kurulan Türkiye Ticaret Merkezi'nin açılış töreni yapıldı. Törende Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra TOBB Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çok sayıda Bakanlık yetkilileri ve TOBB yönetim kurulu üyesi katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu, Ticaret Bakanı'nın destekleriyle ortaya çıkan Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) ağına TOBB olarak ilk adımı attıklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu,TOBB olarak Türkiye'nin ürünlerinin, hedef ülkelerde adıyla, markasıyla ve kalitesiyle var olmasını sağlamak üzere TTM çalışmalarını başlattıklarını kaydederek, Ticaret Bakanlığı sayesinde 100 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda TTM'yi Amerika Birleşik Devletleri Şikago'da açtıklarını söyledi.

Başarı hikayeleriyle dolu tecrübeler oluşturduktan sonra ABD'nin farklı eyaletlerinde de TTM ağını büyüteceklerini aktaran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,” Sadece TTM değil, Ticaret Bakanlığımızın yeni hizmeti olan lojistik merkezler de kuracağız. Daha sonra ABD ile kalmayıp Çin, Hindistan, Brezilya gibi uzak ve çok ticaret yapmayı bilmediğimiz pazarlarda yeni TTM'ler kuracak, bu ağı genişleteceğiz. İlk TTM'yi ABD'de kurmamızın sebebi, şüphesiz; 330 milyonluk nüfusu, yüksek satın alma gücü ve senelik 2,5 trilyon dolar hacimle dünyanın en büyük ithalatçısı olması. Yılda 650 milyar dolar tüketim maddesi alıyorlar, 150 milyar dolar gıda ve içecek ithal ediyorlar, 70 milyar dolarlık mobilya getiriyorlar. ABD aynı zamanda dünyanın en büyük inşaat malzemeleri ithalatçı ülkesi 120 milyar dolar tutarında inşaat malzemesi ithalatı gerçekleştiriyorlar. Sadece musluk, vana ve valf ithalatı 9 milyar dolar ki, bizim ABD'ye tüm ihracatımızdan daha fazla. Bizimse buralardaki payımız genelde hep bindeli rakamlarda kalmış durumda. İşte şimdi, biz de artık ABD'deyiz diyoruz. Bu büyük pazarda varız diyoruz. Öte yandan Kanada ve Meksika gibi yüz milyonlarca nüfusu olan ülkelerle imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları ile büyük pazarlara erişim imkanına kavuşacağız. Biz bu hamlemizle şimdi şirketlerimize diyoruz ki, gel, 2,5 trilyon dolarlık bu pazardan sen de payını al. ABD'deki 50 eyalet arasından Şikago'yu seçmemizin de bir sebebi var. Şikago, ABD sanayinin üretim merkezi. Ayrıca demiryolu, karayolu ve denizyolu ağlarının da birleşim noktası. Fortune 500 listesinden birçok dev firmanın merkezi ve lojistik üssü burada. Dolayısıyla Türk şirketleri de artık ABD'nin merkezinde olacak. ABD'nin merkezinden ABD'ye satış yapacak, hizmet sağlayacak” şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Covid-19 salgınının dünya ekonomileri üzerinde ciddi etkiler bıraktığını bu yüzden büyük şirketler tedarik zincirlerini tekrar gözden geçirdiği anımsatarak,”Çin ile ilgili kaygıları salgın ile artmış durumda. Biz de aslında tam da bu işin ortasında devreye girmek istiyoruz.Türk işletmelerinin tam da bugün, biz buradayız, demesi lazım. İşte TTM Şikago ile salgına rağmen güçlü bir şekilde ‘Türk firmaları geldi, sizinle çalışmaya hazırız' diyoruz. İş dünyamızın kıymetli temsilcileri, Şikago'da sizler için çok güzel bir yer yaptık. Dünyanın en yoğun üçüncü hava kargo taşımacılığının yapıldığı O'hare Uluslararası Havalimanı'nın hemen yanında 10 bin metre karelik bir alanı şirketlerimiz için hazırladık” diye konuştu.

TTM'leri stratejik bir yerde konumlandırmanın yanı sıra başarılı kılmak için ABD'de profesyonel bir yönetim ekibi oluşturduklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu,” ABD'de toplam iş tecrübesi 80 yılın üzerinde olan çok kıymetli arkadaşlarımız var. ABD pazarının kendine has özellikleri var. Bu arkadaşlarımız da bu konularda uzman. Yani size bir ofis, bir depo, bir showroom verip, hadi hayırlı işler, demiyoruz. Sizin işinizi kendi işimizmiş gibi sahipleniyor, baştan sona sizinle beraber iş yapıyoruz. Sıfırdan şirketinizi kuruyoruz. Size anahtar teslim satış, pazarlama, lojistik çözümleri sunuyoruz. Bu Covid salgını döneminde aslında bulunmayacak nimet. Amerika'ya gitmeden şirketinizi kurup, fatura kesmeye başlayabileceksiniz. Hem de tüm bu hizmetlere, Bakanlığımızın destekleriyle muadillerinden çok uygun maliyetlerle sahip olacaksınız. Bu yönüyle de aslında TTM Şikago bir inovasyondur” ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Amerika'nın zorlu, rekabetin yoğun olduğu bir pazar olduğunu belirterek her sektörden şirketin kendilerine gelebileceğini, kapılarının her zaman açık olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

” Sözün özü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak açılışını yaptığımız TTM ile ABD'de sizin yol arkadaşınız olacağız. Tüm bu hizmetleri de olabilecek en uygun maliyetle yapacağız. Bunu yapabilmemizin arkasındaki en büyük güç de Ticaret Bakanlığı. Sağ olsun Ticaret Bakanımız, bu modelin başarılı olması için ciddi çaba sarfetti, sarfetmeye de devam ediyor. Daha çok ihracat yapabilmemiz için bizle birlikte koşuyor. Şirketlerimizin maliyetlerini düşürebilmek üzere hem bizi hem de şirketleri destekliyor. Merkezimizde yer alan şirketler Ticaret Bakanlığının raporlama desteği, reklam, tanıtım ve pazarlama desteği başta olmak üzere birçok destekten faydalanabiliyor. İnşallah merkezimize katılacak şirketlerimiz ile ABD ile ülkemiz arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefine katkıda bulunarak bu desteğinizi boşa çıkarmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, Türkiye Ticaret Merkezi Şikago'nun tüm iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.”