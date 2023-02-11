Hisarcıklıoğlu, İskenderun'da incelemelerde bulundu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki sivil toplum örgütü başkanları, İskenderun'a giderek AFAD İskenderun Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu, “Acil ihtiyaçları ve yapılacakları istişare ettik. Bu büyük felaketin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Yapacak daha çok işimiz var. Gün birlik olma günü” şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda-Borsa Başkanları eşlik etti.