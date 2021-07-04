Hitit Rallisi heyecanı Kahramankazan'da başladı

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın en eski yarışlarından olan ve ilk kez 1973 yılında Kahramankazan'da düzenlenmesinin ardından 2009'dan bu yana gerçekleştirilemeyen Hitit Rallisi, yeniden ralli tutkunlarıyla buluştu.

Türkiye'nin farklı illerinden 75 otomobilin start aldığı ilk gün etapları büyük bir heyecana sahne olurken, yarış severler şampiyonaya yoğun ilgi gösterdi. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın en eski yarışlarından olan ve ilk kez 1973 yılında Kahramankazan'da düzenlenmesinin ardından 2009'dan bu yana gerçekleştirilemeyen Hitit Rallisi, 12 yıllık aranın ardından yeniden doğduğu topraklarda gerçekleştirildi.

İlk start Kahramankazan Belediye Başkan Oğuz'dan

Kahramankazan Belediyesi'nin ana sponsorluğunda, Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından gerçekleştirilen şampiyonanın startını Kahramankazan belediye Başkanı Serhat Oğuz verdi. Bilkent Otel önünde gerçekleştirilen start seremonisinin ardından şampiyonaya katılan 75 araç ve sporcular Kahramankazan'a hareket etti. Kahramankazan'da gerçekleştirilen yarışların ilk gününde Güvenç, Uçarı, Aşağı Karaören/İnceğiz etapları koşuldu. Kahramankazan Belediyesi'nce vatandaşların yarışları takip edebilmesi için izleme noktaları oluşturulurken, vatandaşlar yarışlara yoğun ilgi gösterdi.

75 aracın yarıştığı ilk gün etapları büyük bir heyecana sahne olurken, sporcular kıyasıya yarıştı. Özel etaplardaki mücadele sonunda BC Vision Motorsport'tan Buğra Banaz-Gürkan Menderes ilk günü lider olarak tamamlarken, aynı takımdan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikinci, Castrol Ford Team Türkiye'den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı üçüncü sırada yer aldı. Sınıf N'de Cem Alakoç-Emir Şahin, Sınıf 3'te Erol Akbaş-Egemen Dural, Sınıf 4'te Emre Hasbay-Ali Emre Yılmaz, Sınıf 5'te Çağlayan Çelik-Ufuk Uluocak ilk günü lider tamamlarken, Historic klasmanında Üstün Üstünkaya-Kerim Tar ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'nda da Ayhan Germirli-Mustafa Nazik ilk günü birinci olarak tamamladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ralli sporunun Türkiye'deki en önemli yarışlarından olan Hitit Rallisi'nin 12 yıllık hasretin ardından yeniden doğduğu topraklarda düzenlendiği için son derece mutlu olduklarını söyledi. Yarışları büyük bir heyecanla takip ettiklerini anlatan Oğuz, Türkiye'nin dört bir yanından gelen otomobil sporları tutkunlarını ağırlamaktan dolayı da sevinç yaşadıklarını kaydetti. Hitit Rallisi'nin her yıl yapılması için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Oğuz, “İnşallah yapacağımız çalışmalarla Kahramankazanımızı Türkiye'de otomobil sporlarının merkezi ve ralli tutkunlarının buluşma noktası haline getireceğiz” ifadelerini kullandı. ANOK Yetkilisi Kutay Kaan Beşliler de, ilk gün yarışlarında 74 aracın yarıştığını ve 64 pilotun etapları tamamladığını belirterek, yağışın pilotları olumsuz etkilediğini söyledi.

Hitit Rallisi düzenlenecek ikinci gün yarışlarının ardından, Bilkent Otel'deki finiş podyumunda düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.