Hitler'in zulmünden kaçan Albert Eckstein'in Anadolu izlenimlerini anlatan fotoğraf sergisi açıldı

Almanya'daki Hitler faşizminin zulmünden kaçan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün davetiyle Türkiye'ye gelen çocuk doktoru Prof. Dr. Albert Eckstein'in yaşamı ve Anadolu izlenimlerini anlatan fotoğraf sergisi, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı.

Nazi Almanya'sından kaçarak Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün davetiyle Türkiye'ye gelen çocuk doktoru Alman bilim adamı Prof. Dr. Albert Eckstein'in yaşamı ve Anadolu izlenimlerini anlatan fotoğraf sergisi düzenlenen törenle açıldı. Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki açılış öncesi düzenlenen panele Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ve iki ülke vatandaşları katıldı. Prof. Dr. Eckstein'in Türkiye için bir bilim ve sanat insanı olmanın ötesinde izleri bugüne kadar gelen çok değerli çalışmalarıyla bir Cumhuriyet ve Anadolu insanı olduğunu söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Eckstein'in Cumhuriyetin kuruluş döneminde çocuk sağlığına ilişkin geliştirdiği politikayla bu alanda öncü olduğunu belirtti. Taşdelen, “Bu bilim insanı ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın sağlığı için gerekli zemini hazırlamıştır. O yüzden bu ülkenin bütün yurttaşları Prof. Dr. Albert Eckstein'a şükran borçludur. Albert Eckstein'ın şahsında iki dost ülkeye ve insanlığa büyük katkı sunmuş bilim insanlarını saygıyla anıyorum” dedi.

Büyükelçi Erdmann ise etkinliğin üç yıldır yapıldığını belirterek, iki ülke halkları arasındaki dostluktan bahsetti. Büyükelçi Erdmann, Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'e de verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Sergi 18 Ekim'e kadar açık kalacak

1935 yılında Türkiye'ye gelmesinin ardından Türkiye'nin sağlık politikasına yön vermek için Anadolu'yu adım adım gezen ve aynı zamanda gezdiği bölgelerde çalışmalarını fotoğrafa yansıtan Eckstein'in objektifinden Anadolu insanları sergisi, 18 Ekim'e kadar açık kalacak.