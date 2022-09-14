Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu: “(Hüseyin Öz'ün) İddiaları asılsız olup iftiradan ibarettir”

Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu, Hizmet-İş Sendikası Başkan Vekili Hüseyin Öz'ün iddialarıyla ilgili, “İddiaları asılsız olup iftiradan ibarettir” açıklamasını yaptı.

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Başkan Vekili Hüseyin Öz, geçtiğimiz günlerde Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın sosyal medyada bir hesabı yöneten kişiye 50 bin Euro ödediğini iddia etmişti. Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu ise iddialara karşılık olarak yazılı açıklama yaptı. Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Adı geçen kişinin Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz hakkındaki iddiaları asılsız olup iftiradan ibarettir. Hüseyin Öz, 2015 yılından, 12 Eylül 2022 tarihine kadar Sendikamızda Genel Başkan Vekili olarak görev yapmıştır. Sendikamızın tüm iş ve işlemleri Genel Başkan Vekili sıfatıyla kendisinin bilgisi ve koordinasyonu dahilinde yürütülmüş olup Yönetim Kurulu kararlarında da bizzat imzası bulunmaktadır. Buna rağmen, kişisel çıkar ve hesapları uğruna, asılsız iftiralar ile Genel Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ve tüm Hizmet-İş camiasının itibarını zedelemeye, töhmet altında bırakmaya çalışmıştır. Bu uğurda şahsını, görev ve yetkilerini dahi yok saymıştır. Şahsını dahi yok sayarak iddialarda bulunan Hüseyin Öz, ödeme belgeleri, ödemeye ilişkin Yönetim Kurulu kararı, Yönetim Kurulu kararındaki muhalefet şerhini, ödeme tarihini ve diğer belgeler ile bu iddiasını ispatla mükelleftir. Aksi halde müfteridir.”