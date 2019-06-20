Hizmet -İş üyelerinin yürüyüşüne Memur-Sen'den destek

Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla Hizmet-İş Sendikasınca düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne Memur-Sen'den destek geldi.

Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş, bugün çok sayıda sendika üyesinin katılımı ile Kazan mevkiinde devam etti. Destek amacıyla Kıbrıs Kamu-Sen Başkan ve oyuncu Ahmet Yenilmez de yürüyüşe katıldı. Memur-Sen ve diğer sendikalardan üyeler, Sarayköy mevkiinde gruba katılarak yürüyüşe destek verdi.

Dayanışma içerisinde olduklarını belirten Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, ”Memur-Sen ve diğer sendikaların başkanlarına bizi burada karşıladıkları için teşekkür ediyorum. Biz Memur-Sen ve Hak-İş Federasyonu olarak hem CHP'li hem HDP‘li belediyelerde karşılaştığımız baskılar, zulümler, işten çıkarmalar, tehditle, sendikasızlaştırma ve sendikasız çalıştırmalarda birlikte mücadele ediyoruz. Dün Memur-Sen Konfederasyonumuz yargı sürecini başlattı. Biz bir tam dayanışma içerisindeyiz. Ben tekrardan teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Memur ile işçinin birlikte olduğunu ifade eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, ”Burada Hak-İş'in 10 gündür sesini duyurmaya çalıştığı Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne, hakkını arayarak sesini kamuoyuna duyurarak, Ankara'ya doğru yürüyerek, CHP'nin önüne giderek işsiz bırakmalara, işten çıkarmalara, baskılara ve yıldırmalara karşı ortaya koyduğu bu onurlu duruşu selamlamak için işçi ve memur omuz omuzayız. Kimsenin ekmeğimize kast etmesine fırsat vermeyiz. Ona müsaade etmeyiz. Ona uzanan bileğe kesinlikle örgütlü gücümüzle karşılık veririz. Bugünkü yürüyüşü beraber gerçekleştireceğiz. Memur işçi omuz omuza” dedi.