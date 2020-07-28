Hizmet sektörü ATO'da konuşuldu

Başkent ve ülkemizin gelir ve istihdamının önemli bir bölümünü oluşturan hizmet sektörünün yeni normalleşme dönemindeki sorun ve çözüm önerileri Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) düzenlenen toplantıda ele alındı.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıya ATO Hizmet Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı İbrahim Ayhan, ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu, 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Gürbüz Bekiş, Meclis Üyesi Ayşe Nilay Çelik, Komite Üyesi Ahmet Cevdet Ergen, 40 No'lu Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi Başkanı Hamza Daşdan ve Başkan Yardımcısı Mehmet Bozok katıldı.

Toplantıda konuşan ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, hizmet sektörünün ülke ekonomisinin büyük bölümünü oluşturduğunu belirterek sektörün istihdamdaki payının yüksekliğine dikkat çekti. Pandemi sürecinden en fazla etkilenen sektörler arasında yer alan hizmet sektörüne yönelik farkındalık oluşturmanın istihdam açısından da önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, “Kayıt dışı istihdamla mücadele etmek ve istihdamı koruyabilmek için hizmet sektörünün sorunlarının çözülmesi gerekiyor” dedi.

Başkentte hizmet sektöründe faaliyet gösteren on binlerce işletme bulunduğunu belirten Yılmaz, işçi-işveren davalarının büyük oranda işçi lehine, işveren aleyhine çözülüyor olmasının da sektördeki kayıt dışılığı artırdığını belirtti. Yılmaz, bu durumun nitelikli işgücü istihdamını da olumsuz etkilediğini ifade etti.