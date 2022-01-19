Hobi bahçelerine dadanan hırsızı jandarma suçüstü yakaladı

Ankara'nın Sincan ilçesinde hobi bahçelerinden hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikayı Mahallesi'ndeki hobi bahçelerinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye güvenlik kameraları yerleştirdi. Bölgeyi güvenlik kameraları ile takip eden jandarma ekipleri, bir kişinin hobi bahçelerinden hırsızlık yaptığını tespit ederek kısa sürede olay yerine ulaştı. Jandarma ekipleri, K.Ç. isimli şüpheliyi suçüstü olay yerinde yakaladı. Zanlının kendisini çektiğini gördüğü güvenlik kamerasını da kırdığı belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.