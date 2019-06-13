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“Hoca Ahmet Yesevi'den Balkanlar'a Gönül Erenleri” projesi Bosna Hersek'te düzenlendi

“Hoca Ahmet Yesevi’den Balkanlar’a gönül erenleri” projesinin 7’ncisi Bosna Hersek ve Mostar şehirlerinde düzenlendi.

“Hoca Ahmet Yesevi'den Balkanlar'a gönül erenleri” projesinin 7'ncisi Bosna Hersek ve Mostar şehirlerinde düzenlendi. Proje, Türkmen Alevi Bektaşi Derneği tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünün destekleri ile düzenlendi.


Bu çerçevede düzenlenen etkinlikler kapsamında Saraybosna Büyükelçiliği ziyaret edildi. Büyükelçi Haldun Koç, ülke çalışmaları hakkında geniş kapsamlı ve aydınlatıcı bilgiler vererek, bu ziyaretin ve etkinliklerin her iki ülke açısından faydalı olduğunu belirtti.


Sonrasında, Mostar köprüsü, Balagay tekkesi (Sarı Saltuk tekkesi), Pociteli son Osmanlı köyü ve kalesi ziyaret edilerek orada yaşayan gönül dostları ile geçmişin hatıraları canlandırılarak sohbet edildi.


Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a projeye desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten gönül dostları, çok mutlu olduklarını dile getirerek,Türkiye Cumhuriyetinin yaptığı çalışmalarla kendilerini memnun ettiklerini söylediler.


Etkinlik sonunda, Bosna'nın ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzet Begoviç'in kabri, Osmanlı şehitliğini kapsayan Alifakovac Müslüman Mezarlığı ziyaret edilerek Kur'an okundu.

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