Hocalı Katliamı 27. yıldönümünde unutulmadı

Keçiören Belediyesi, Hocalı Katliamı'nın 27. yıldönümü dolayısıyla Azerbaycan Büyükelçiliğiyle ortaklaşa anma programı düzenledi.

Türkiye'de, Hocalı Katliamı anısına ilk olma özelliği taşıyan ve Keçiören'de bulunan anıtın yanında düzenlenen anma programı Türkiye'de ve Azerbaycan'da vatan savunması için şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunulması ve ardından da iki devletin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Tarihe utanç olarak geçen bir acının yıldönümü vesilesiyle bir aradayız diyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Kardeşlerimizin acılarına ortak olmak ve bundan tam 27 yıl önce yaşanan Hocalı Katliamı'nı unutturmamak için her yıl anma programı düzenliyoruz. İnsanlığa karşı, İslam dünyasına karşı 20. yüzyılda pek çok soykırım yaşandı ve maalesef yaşanmaya da devam ediyor. Bizim için Türkiye de vatan, Azerbaycan da vatan. O vatan güçlü olmazsa Türkiye güçlü olamaz. Biz güçlü olamazsak kardeş Azerbaycan güçlü olamaz” dedi.

"Doğu Türkistan'a, Arakan'a, Filistin'e, Suriye'ye, Bosna'ya da sessiz kalmadık"

"Dağlık Karabağ Bölgesi'ndeki Hocalı kasabasında 1992'de Ermeniler tarafından katledilen şehitlerimizin acısı 27 yıldır içimizi yakıyor" diyen Başkan Ak, "Biz Doğu Türkistan'a, Arakan'a, Filistin'e, Suriye'ye, Bosna'ya da asla sessiz ve seyirci kalmadığımız gibi Hocalı'ya da sessiz kalmadık. Azerbaycanlı dostlarımız bağımsızlıklarını ilk tanıyan devlet olan Türkiye'mizi her zaman el üstünde tutup, ilişkilerin güçlenmesi yönünde çaba sarf ettiler. Elbette bu çaba karşılıksız değil. Bizler de ‘kardeş devlet' geleneğini hep yaşattık, yaşatmaya da devam ediyoruz. Sumgayit Belediyesi ile kardeşlik protokolümüz var. Zaman zaman heyetler düzeyinde ziyaretler gerçekleştirerek karşılıklı istişarelerde bulunuyoruz. Bizler acılar karşısında kenetlendiğimizi, yaşanan etnik soykırımın karşısında olduğumuzu her fırsatta göstermeye devam edeceğiz. Türkiye'de Hocalı Katliamı anısına yapılan ilk anıtın ev sahibi olarak, iki ülkenin birlik ve beraberlikten gelen gücünü de burada yeniden hatırlatıyoruz. Bu insanlık faciasına yol açanlar, tarih önünde ve vicdanlarda daimi surette mahkûm kalacaklardır. Hocalı şehitlerine ve tüm şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyor, hepinize saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan birlik ve kardeşlik mesajı

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Ermeniler tarafından özellikle 1915-1919 yılları arasında Türklere yöneltilen düşmanca tavırları hatırlatarak, "Katliamlar Ermeni mezaliminin en büyük marifetidir. Ermenilerin düşmanca tavırlarını tüm dünyaya duyurmak bizim asli görevlerimizden biridir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim de Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın kardeş ülke oluğunu ve bu kardeşliğin her iki ülkeyi güçlü kıldığını belirtti. Birlik ve kardeşlik mesajını her defasında yineleyen İbrahim, Hocalı Katliamı anısına düzenlenen program için Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a teşekkür etti.

Hocalı Katliamı'na şahitlik eden Mehmet Nagiyev isimli Azerbaycanlı vatandaşın yaşanan olaylara ilişkin paylaştığı anekdotlar katılımcılara duygulu anlar yaşatırken, bu durum tarih bilincinin artırılması için genç kuşaklara tarihin iyi anlatılması gerektiği gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. Hocalı Katliamı anısına yapılan anıta karanfil bırakan katılımcılar, programın sona ermesiyle alandan ayrıldı.

Programa, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı