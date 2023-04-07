Hokey şampiyonasına Pursaklar damgası

Pursaklar Belediye Spor Kulübü'nün yetiştirdiği genç sporcular, Ankara İl Okullararası Hokey Şampiyonası'nda gösterdikleri başarılı mücadeleleri ile turnuvaya damgalarını vurdu.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi (Erkekler), Şehit Büyükelçi Daniş Tunalıgil M.T.A.L. (Erkekler), Dede Korkut Anadolu Lisesi (Erkekler), Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kızlar), Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi (Kızlar), Pursaklar İmam Hatip Ortaokulu (Erkekler), Saray Ortaokulu (Kızlar) takımlarında mücadele eden ve alt yapı eğitimlerini Pursaklar Belediye Spor Kulübü'nde alan genç sporcular, Ankara İl Okullararası Hokey Şampiyonası'nda dereceye girme başarısı gösterdi.

Aldıkları başarılı sonuçların ardından Başkan Ertuğrul Çetin'i ziyaret eden genç sporcular, yaşadıkları mutluluğu paylaşarak, Pursaklar Belediye Spor Kulübü'nün sağladığı imkanlardan dolayı kendisine teşekkürlerini iletti.

"Pursaklar Belediye Spor Kulübümüzün yetiştirdiği sporcu gençlerimizin her zaman takipçisiyiz, yanlarındayız"

Pursaklar Belediye Spor Kulübü'nün tüm branşlarda fark oluşturacak, sporcuları yetiştirmek için büyük gayret sarf ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Ankara İl Okullararası Hokey Turnuvası'nda dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum. Bir çoğunu Pursaklar Belediye Spor Kulübümüzün yetiştirdiği; sporcu gençlerimizin her zaman takipçisiyiz, yanlarındayız. Türkiye genelinde yapılacak elemelerde başarılar diliyorum. Bizler, gençlerimizi ve çocuklarımızı sporla buluşturmaya ve ülkemize hizmet etmeleri için hazır hale getirmeye devam edeceğiz" dedi.