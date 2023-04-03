Holding ailesi iftarda bir araya geldi

Quick Sigorta, Corpus Sigorta, Quick Finans, Qpay, MHR GYO, Valde ve QTower olmak üzere bütün Maher Holding çalışanları, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu'nun da katılımıyla gerçekleşen iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeği öncesi konuşan Erdemoğlu, holdingin bugün geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bundan beş yıl kadar önce Levent Bey'le birlikte ilk kurduğumuz şirket olan Quick Sigorta'nın birinci yılını kutlamıştık. Yine böyle bir akşam yemeğinde bir araya gelmiştik ama o zamanki kadromuz 30 kişi kadardı. Bugün bu salonda 310 kişiye ulaşmanın gururunu yaşıyorum ve teşekkür ediyorum” dedi.

Başarının anahtarını anlatan Erdemoğlu, “Bizler doğru ve dürüst insan olarak bu özelliklerimizi muhafaza ettiğimiz sürece, iş ahlakına, çalışma disiplinine uygun hareket ettiğimiz sürece ve var gücümüzle hırslı bir şekilde başarılı olmak için çalıştığımız sürece, çok daha ileri noktalara gideceğimizden şüphem yok. İşte o zaman buradaki 300 kişinin de içinde yer aldığı ve gelecekte 3 bin kişiye ulaşan bir akşam yemeğinde bir arada olacağımıza dair inancım tamdır. Grubumuzun bu noktaya gelmesinde emeği geçen başta CEO'muz Levent Uluçeçen olmak üzere tüm arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda aynı başarı performansıyla çok daha iyi noktalara geleceğimize eminim. Bütün arkadaşlarımın şimdiden yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutluyorum” şeklinde konuştu.