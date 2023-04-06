Holding çalışanları “yeniliğe doğru” toplandı

Maher Holding'in tüm çalışanlarıyla bir araya geldiği toplantıda 2015'ten bu yana gösterdiği gelişim değerlendirildi.

2023'ü “değişim, dönüşüm, etkileşim” yılı olarak belirleyen Maher Holding, düzenlediği toplantıda tüm çalışanlarıyla bir araya geldi. Holding CEO'su Levent Uluçeçen'in Mevlana'dan aktardığı “Şimdi yeni şeyler söylemek lazım” dizeleriyle açılışı yapılan toplantıda grubun 2015'ten bu yana gösterdiği gelişim çalışanlarla paylaşılırken, bundan sonra izleyeceği değişim değerlendirildi. Holding ve iştirakleri Quick Sigorta ve çeşitli şirketlerle 300'ü aşan çalışanın bir araya geldiği toplantıyı Mevlana'nın “Yeniliğe Doğru” şiiriyle açan Uluçeçen, “Şimdi yeni şeyler söylemek lazım” dizesini öne çıkardı.

“Şimdi bu büyüklüğü sürdürülebilir kılma zamanı”

Quick Sigorta'nın holdingin amiral gemisi olduğunu ve bir sigorta şirketinden daha fazlasını ifade ettiğini belirten Uluçeçen, tüm iştiraklerin birbiriyle entegre ve birbirini geliştiren bir ekosistemde olduğunu söyledi. 2023'ün “değişim, dönüşüm, etkileşim” yılı olarak belirlenmesinde bu ekosistemin rolüne vurgu yapan Uluçeçen, holdingi şimdiki konumundan daha yukarıya taşıyacak olan kişilerin yine holdingin içinden yetişecek gençler olduğuna dikkat çekti. 5 yıl içerisinde şirketin geldiği büyüklüğe değinen Uluçeçen, “Şimdi bu büyüklüğü sürdürülebilir kılma zamanı. Bu sayılara ulaşmak elbet kolay olmadı ancak burada kalabilmek daha da önemli” dedi.

Üç yeni şirket müjdesi

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, çok sayıda genç çalışanın kendi öneri ve beklentilerini paylaşmasının ardından holdingin vizyonuna göre yürütülen projeleri ve aşı geliştirmelerinden uzay çalışmalarına, otonom otobüs yazılımlarından şehir modellemelerine kadar uzanan yatırımları anlattı. Proje geliştirme, mobilite ve risk yönetimi ve yapı teknolojileri dallarında hayata geçecek üç yeni şirketin müjdesini veren Yaşar, Avrupa'da kurulacak sigorta şirketiyle ilgili de, “Araya pandemi girince beklemeye aldığımız Avrupa'da bir sigorta şirketi kurma hayalimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. O projeyi bekletirken boş durmadık ama başka şirketlerin kuruluşunu gerçekleştirdik. Avrupa'daki sigorta şirketi yatırımını nasıl bir süreçle başlatacağımızın detaylarını görüşüyoruz” şeklinde konuştu.

Gün boyu devam eden toplantılarda Maher Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Erdemoğlu, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, Corpus Sigorta Genel Müdürü Murat Şişli, Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, Qpay Genel Müdürü Onur Baran Çağlar, MHR GYO Genel Müdürü Ş. Nurkan Kaçmaz, Valde Genel Müdürü Azak Yaşarkurt sorumlu oldukları şirketler adına sunumlar yaparak 2023 ve gelecek vizyonlarını ortaya koyarken, çalışanlar da interaktif bir şekilde katılım gösterip önerilerini paylaştı. Toplantıda ayrıca grubun üst düzey yöneticileri ve iş ortakları görüşlerini paylaştılar.

Öte yandan Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'dan oluşan Maher Holding Sigorta Grubu, 2022 yılını 15 milyar 758 milyon TL aktif büyüklük ve 4 milyar 159 milyon TL öz sermaye büyüklüğü ile 5. sırada tamamladı.