“Hoş Geldin Bebek” projesi kalplere dokunmaya devam ediyor

Korona virüs sürecinde bir süre ara verildikten sonra yeniden devam ettirilen Gölbaşı'nda yeni doğan bebekleri ve annelerini kucaklayan "Hoş geldin Bebek” projesi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in talimatıyla gerçekleştirilen “Hoş geldin Bebek” projesi annelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yeni doğan bebekleri ve anneleri kucaklayan proje kapsamında sağlık personeli tarafından hazırlanan çantalarda doğum sonrası anne bakımı ve yeni doğan bebek bakımı için pratik tüm bilgilerin olduğunu söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Salgın öncesi Gölbaşı Belediyesi ekiplerimiz ailelerin evlerini ziyaret ederek mutluluklarına ortak oluyorlardı. Ne yazık ki bu süreçte sizlerden ayrı kalsak da gönüllerimiz bir. Pandemi süreci sonrası 261 aileye ulaşarak bebek bakım çantalarını adreslerine ulaştırdık. Doğum sonrası süreçte de devam eden destek hizmetlerimiz ve yeni doğum yapan annelerimize sunmuş olduğumuz paketimiz için 485 54 30 ve 485 54 35 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz” dedi.

"Mutlu aileler mutlu bireyler yetiştirirler. Biz de Gölbaşı Belediyemiz ile birlikte bu mutluluğa ortak oluyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına her zaman ulaşmayı hedefliyoruz” diyen Başkan Ramazan Şimşek, eşi Yeşim Hanım'ın da gönüllü destek olduğu projenin yeniden başlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.