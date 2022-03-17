"Hoş Geldin Boyacı” Yenimahalle'de kapalı gişe oynadı

Şubat ayında “Ömrümün Sonuna Kadar” adlı oyun ile Tiyatro Festivali'nin startını veren Yenimahalle Belediyesi, birbirinden güzel oyunları Yenimahallelilerle buluşturmaya devam ediyor. Festival kapsamında Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkal Tiyatro Salonu'nda Erdal Özyağcılar, Berna Laçin ve Gözde Çetiner'in rol aldığı iki perdelik “Hoş Geldin Boyacı” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Saatler öncesinden salonu tıklım tıklım dolduran vatandaşlara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar, CHP PM Üyesi Umut Akdoğan, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da eşlik etti. Kapalı gişe sahnelenen komedi oyununda zengin bir kadın olan Marcia'nın (Berna Laçin) evi boyatması ve ardından gerçekleşen olaylar silsilesi anlatılıyor. Oyunda hayatı boyunca aktör olmayı hayal eden ama para kazanmak için boyacılığa başlayan Walter'in (Erdal Özyağcılar), Jane'nin (Gözde Çetiner) kocası ile Marcia'nın yasak aşk yaşadığını öğrendiği anlar seyirciye aktarılıyor. Bol kahkahanın atıldığı oyunda, seyirciden tam not alan oyuncular dakikalarca ayakta alkışlandı.

Dokuzuncu oyun sahnelendi

Oyuncuları tebrik ederek çiçek takdim eden Başkan Yaşar, “Usta oyuncularımızı bu güzel oyun için tebrik ediyorum. Yenimahalle'de Tiyatro Festivali sahnelenen dokuzuncu oyun ile devam ediyor. Ülkemizin birbirinden değerli sanatçılarını sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Çünkü biz Cumhuriyetin ilçesiyiz. Bugün de oyunu sizlerle beraber izlemekten onur duydum. Festival kapsamında oyunlar Mart sonuna kadar devam edecek” dedi.

Festivalde 22 Mart Salı günü Hayata Dair Müzikli Bir Yolculuk, 25 Mart Cuma günü Baba-Kız, 27 Mart Pazar günü Kalpten Kalbe, 29 Mart Salı günü ise Şıngır Şıngır Beyoğlu adlı oyunlar sahlenenecek.