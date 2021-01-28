İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hoş Geldiniz Masası 2020'de 84 bin 971 kişiye hizmet verdi

Çankayalıların sorunlarını 4 dakika gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturan Hoş Geldiniz Masası, 2020’de 84 bin 971 kişiye hizmet verdi.

Çankayalıların sorunlarını 4 dakika gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturan Hoş Geldiniz Masası, 2020'de 84 bin 971 kişiye hizmet verdi.


Çankaya Belediyesi'nin önemli hizmetlerinden biri olan Hoş Geldiniz Masası, 2020 yılında 84 bin 971 kişiye “Hoş geldiniz” dedi. Vatandaşın işlemlerini bir an önce halledebilmesi, istediği bilgiye tek bir noktadan ulaşabilmesi için hizmet veren Hoş Geldiniz Masası, pandemi sürecinde kapılarını hiç kapatmadı. Hoş Geldiniz Masası 2020 yılında ruhsat işlemlerinde 18 bin 653, mali hizmetlerde 9 bin 877, imar durumu bilgilendirmede 13 bin 194, imar işlem ve başvuruda 10 bin 918, dilekçe kabulde 8 bin 511, veznede 22 bin 333 kişiye hizmet verdi. Bin 485 kişi ise uzman ekipler tarafından sözlü olarak bilgilendirildi. Profesyonel 40 kişilik bir ekip ile işlem süresinin 4 dakikayı aşmadığı Hoş Geldiniz Masası vatandaştan da tam puan aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.