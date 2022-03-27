Hrant Dink suikastının faillerden Ahmet İskender Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2007 yılında gazeteci Hrant Dink'e yapılan suikasttan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet İskender'in Interpol tarafından Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, gazeteci Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen ve olayın firari sanığı olarak aranan Ahmet İskender'in Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Hakkında 12 yıl 6 ay onaylanmış hapis cezası bulunan şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Gazeteci Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen ve olayın firari sanığı olarak aranan Ahmet İskender isimli şahıs, Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmiştir. Şahsın Emniyet İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla Kırgızistan Bişkek'te saklandığının tespit edilmesinin ardından Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliğimiz ile derhal irtibata geçilmiş, ayrıca Kırgızistan İçişleri Bakanlığına şahsın yakalanarak ülkemize teslim edilmesi talebi iletilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü, Kırgızistan'da bulunan Türk Büyükelçiliğimiz ve İçişleri Müşavirliğimiz koordinesinde Kırgızistan emniyet birimlerince şahsın 26.02.2022 tarihinde yakalanması sağlanmıştır. Şahıs, 26.03.2022 tarihinde Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı personeli tarafından Kırgızistan'dan ülkemize getirilmiştir. Ahmet İskender'in üzerinde kardeşi M.İ.'ye ait olan ancak kendi fotoğrafı bulunan pasaport da ele geçirilmiştir. Hakkında 12 yıl 6 ay onaylanmış hapis cezası bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir” denildi.