HSSK Quick Sigorta Kupası, Heybeliada Su Sporları Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşti

Heybeliada Quick Sigorta Kupası Sportsboat trofesinin ikinci ayak yarışlarında HSSK Quick Sigorta Yelken Takımı zorlu koşullara rağmen ilk 3'te ki yerini korudu. Yarışa 21 tekne ve 110 sporcu katılım sağladı. Heybeliada Su Sporları Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen yarışları izleyen seyirciler hem eğlendi hem de yarışın nabzını tuttu.

HSSK Quick Sigorta Yelken Takımı ilk 3'te

Saruhan Çinay'ın dümende olduğu HSSK Quick Sigorta Yelken Takımı, 2 ekip ve 10 sporcu ile mücadele etti. Yarışlara iki tekne ile katılan HSSK Quick Sigorta Yelken Takımı, J70 takımı ile genel klasman kategorisinde ikinci olurken, SB20 takımı B kategorisinde başarılı bir performans sergileyerek üçüncülük elde etti.

Genel klasman kategorisinde OneDesign takımı Şükrü Sanus ve ekibi birinci, HSSK-Quick Sigorta takımı Saruhan Çinay ve ekibi ikinci, Efsane Yoğurt Nevra Eker ve ekibi üçüncü oldu. B kategorisinde ise KS Global Yelken Akademi Mehmet Dinçay ve ekibi birinciliği, Duckling Sailing Sinan Gök ve ekibi ikinciliği, HSSK-Quick Sigorta takımı Çağrı Şahinkaya ve ekibi üçüncülük kazandı.

“Öylesine bir destekten bahsetmiyoruz”

HSSK Quick Sigorta yelken takımının son yıllardaki başarılarına dikkati çeken Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, “Sporun ve sporcunun yanındayız derken öylesine bir destekten bahsetmiyoruz. HSSK Yelken Takımı ile olan 4 yıllık birlikteliğimiz de bunun en güzel örneği. Yolculuk boyunca Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmış, Avrupa şampiyonluğu görmüş ve müzesine birden fazla kupa getirmiş bir takımdan bahsediyoruz. Biz elbette dereceleri seviyoruz ancak daha çok önemsediğimiz başka bir şey var ki o da ülkemizin ahlaklı ve başarılı sporcularının yetişmesine katkıda bulunmak. HSSK Quick Sigorta Yelken Takımı'nı gönülden kutluyor, yeni başarılara imza atmalarını heyecanla destekliyoruz” dedi.