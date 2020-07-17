İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hudut birlikleri kaçakçılara geçit vermiyor

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay, Van ve Hakkâri hudut hattında yapılan aramalarda çok sayıda kaçak mal ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut birliklerinin sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürdüğü vurgulanarak, "Hatay, Van ve Hakkâri hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde yasa dışı yollarla ülkemize sokulmaya çalışılan 15 bin 330 paket sigara, 640 gram kubar esrar, 189 adet tabanca, 28 adet av tüfeği, 780 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 antipersonel mayını ve çok sayıda ilaç ele geçirildi" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.