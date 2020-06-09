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Hudut hatlarında arama tarama faaliyetleri: 45 av tüfeği, 2 kilogram esrar ve 400 uyuşturucu hap ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerince Kilis, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 45 av tüfeği, 2 kilogram esrar ve 400 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudut kartallarının, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ettiği belirtilerek, “Hudut birliklerimizce, Kilis, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 45 adet av tüfeği, 2 kilo esrar ve 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi” bilgisine yer verildi.

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