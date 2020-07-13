Hudut kartalları kaçakçılara geçit vermiyor

5 kilogram ağırlığında 118 paket uyuşturucu madde ve 191 adet zirai ilaç ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kaçakçılara göz açtırmayan hudut kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Son olarak Van, Hatay ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 1 adet pompalı av tüfeği, 32 bin 750 paket sigara, 65.5 kilogram ağırlığında 118 paket uyuşturucu madde ve 191 adet zirai ilaç ele geçirildi" denildi.