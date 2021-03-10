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Hudut kartalları kaçakçılara geçit vermiyor

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay, Kilis, Şanlıurfa ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerindekaçak silah, sigara, uyuşturucu ve malzemeler ile 3-4 kilogram ağırlığında patlayıcı ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay, Kilis, Şanlıurfa ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde


kaçak silah, sigara, uyuşturucu ve malzemeler ile 3-4 kilogram ağırlığında patlayıcı ele geçirdi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürüyor. Hatay, Kilis, Şanlıurfa ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 9 adet tabanca, 22 bin 100 gram metamfetamin, 13 bin 887 paket sigara, 7 bin 850 gram kubar esrar, 7 bin 983 adet uyuşturucu hap, 3-4 kilogram ağırlığında pil ve cep telefonu ile desteklenmiş iki parça halinde patlayıcı ele geçirildi" denildi.

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