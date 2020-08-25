İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hudut Kartallarımız, Hakkâri, Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde; silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirdiğini açıkladı.


MSB'den yapılan açıklamada, sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarının, Hakkâri, Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde; 42 adet havalı silah, 27 adet susturucu, 24 adet çatal ayak, 991 adet av fişeği, 28 adet yedek parça, 1720 g kubar esrar, 15 bin 260 paket kaçak sigara, 52 bin 407 muhtelif ilaç, 58 adet cep telefonu ve 80 adet şarj adaptörünün79 adet şarj kablosu ele geçirildiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.