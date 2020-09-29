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Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı, sınır güvenliğini sağlamak için faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartalları’nın operasyonları sonucunda 24 adet av tüfeği ve 19 bin 220 paket kaçak sigaranın ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sınır güvenliğini sağlamak için faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartalları'nın operasyonları sonucunda 24 adet av tüfeği ve 19 bin 220 paket kaçak sigaranın ele geçirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyon hakkında yapılan açıklamada, “Sınırlarımızın güvenliği için Hudut Kartallarımız keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda, Hakkâri, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 24 adet av tüfeği ile 19 bin 220 paket sigara ele geçirildi” ifadeleri yer aldı.

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