Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Hudut Kartallarının, Hakkari ve Van Hudut hatlarında kaçakçılara geçit vermediğini, her iki bölgede de yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 55 adet av tüfeği, 50 adet pompalı tüfek, 37 bin 750 fişek, 49 adet kurusıkı tabanca ve 14 bin 630 paket sigara ele geçirildiğini bildirdi.