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Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor

Sınır hattında görev yapan "Hudut Kartalları"nın Hakkari ve Van sınır hatlarında yaptığı arama ve tarama faaliyetleri sonucunda çok sayıda kaçak sigara ve silah ele geçirildi.

Sınır hattında görev yapan "Hudut Kartalları"nın Hakkari ve Van sınır hatlarında yaptığı arama ve tarama faaliyetleri sonucunda çok sayıda kaçak sigara ve silah ele geçirildi.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından operasyonlar hakkında yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 9 bin 450 paket sigara, 33 pompalı tüfek, 21 otomatik tüfek, 77 av tüfeği, 20 kurusıkı tabanca, 300 adet havalı tüfek mermisi ve 80 adet zirai ilaç ele geçirildi" denildi.

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