İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sınırları koruyan ve gözetleyen Hudut Kartalları’nın düzenlediği operasyonlar neticesine çok sayıda kaçak maddeye el konulduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sınırları koruyan ve gözetleyen Hudut Kartalları'nın düzenlediği operasyonlar neticesine çok sayıda kaçak maddeye el konulduğunu açıkladı.


Hudut Kartalları, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamaya göre; Hakkari, Van, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa hudut hatlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu faaliyetler kapsamında; 203 adet kurusıkı tabanca, 7 bin 200 adet kurusıkı tabanca mermisi, 4 adet av tüfeği, 19 adet av tüfeği fişeği, 812 gram toz esrar, 630 gram kubar esrar ve 22 bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.