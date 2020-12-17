Hudut kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı, hudut kartallarının sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü belirtti. Bakanlık bu çerçevede, Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama - tarama faaliyetlerinde; 1 adet arazi aracı, 7 adet 25 litrelik mazot, 80 adet 9 milimetre kurusıkı tabanca(şarjörlü), 77 adet uzun şarjör ve 9 bin 950 adet 9 milimetre ses mermisi ile 3 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.