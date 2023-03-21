İhlas Haber Ajansı

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Hudut Kartalları sınır güvenliğinde taviz vermiyor: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hudut hattında görev yapan Mehmetçik, sınır güvenliğinde taviz vermiyor.

Mehmetçik, arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda mühimmat ele geçirdi.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya paylaşımında, "Hudut Kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde; AK-47 piyade tüfeği, 1 adet şarjör (30 mermi), 1 adet 8x30 dürbün, 1 adet tabanca şarjörü (9 mermi), 3 bin 430 gram metamfetamin, 1 adet kamuflaj kıyafeti, 1 adet termal kıyafet, 1 adet içerisinde 19 adet mühimmat bulunan küçük çanta, tablet ve 100 adet hap ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

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