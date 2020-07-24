Hudut Kartalları sınırda kaçakçıya göz açtırmıyor

Kaçakçılara göz açtırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, sınırda yürütülen faaliyetler kapsamında; Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 6 bin 110 paket sigara, 82 bin 992 gram ağırlığında 160 paket eroin, 80 bin 540 gram ağırlığında 91 paket esrar, 2 bin 28 gram afyon sakızı ile 119 tabanca üst kapak takımı ve 5 tabanca kabzası ele geçirildiğini açıkladı.