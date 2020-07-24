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Hudut Kartalları sınırda kaçakçıya göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama faaliyetlerinde kaçak tekel mamulü, uyuşturucu madde ve silah parçası ele geçirildiğini duyurdu.


Kaçakçılara göz açtırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, sınırda yürütülen faaliyetler kapsamında; Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 6 bin 110 paket sigara, 82 bin 992 gram ağırlığında 160 paket eroin, 80 bin 540 gram ağırlığında 91 paket esrar, 2 bin 28 gram afyon sakızı ile 119 tabanca üst kapak takımı ve 5 tabanca kabzası ele geçirildiğini açıkladı.

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