'Hudut Kartalları' sınırda tam teyakkuzda

Milli Savunma Bakanlığı, 'Hudut Kartalları' tarafından Van, Hatay, Iğdır ve Hakkari sınır hatlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin sürdüğünü, faaliyetler kapsamında cep telefonu, kaçak sigara, uyuşturucu madde ile ilaç ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 'Hudut Kartalları' tarafından sınır güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam edildiğini, son olarak Van, Hatay, Iğdır ve Hakkari sınır hatlarında; 87 adet cep telefonu, 10 bin 220 paket sigara, 988 gram kubar esrar ile piyasa değeri 236 bin 370 lira olan muhtelif ilaç ele geçirildiğini kaydetti.