Hukuk Fakültesi öğrencilerinden Yargıtay Başkanı Akarca'ya ziyaret

sınıf öğrencileri, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, gerçekleştirilen ziyarette Hukuk Fakültesi öğrencilerine öğretim hayatlarında başarılar diledi. Yargıtay'ın tanıtımı, işleyişi ve yapısı ile ilgili bilgilendirme yapılan ziyarette Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak, Yargıtay Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Yargıtay 1. Hukuk Dairesi üyesi Dr. Hamit Yelken de yer aldı.