"Hükümet Kadın" Çankaya'da ölümsüzleşecek

Belediye Meclisi toplantısında Mardin'in Midyat ilçesinin ilk ve tek kadın belediye başkanı Zekiye Midyat'ın adının bir parka verilmesi kararlaştırıldı.

Kadınların toplum yaşamında daha fazla yer almaları için mücadele veren Çankaya Belediyesi, 8 Mart öncesi anlamlı bir karara imza attı. Çankaya Belediye Meclisinin mart ayı toplantısında Mardin'in Midyat ilçesinin ilk ve tek kadın belediye başkanı olan Zekiye Midyat'ın adının bir parka verilmesi kararlaştırıldı. "Hükümet Kadın" adıyla yaşamı filmlere konu olan ve belediye başkanı seçildiği 1957 yıllarında bir yandan başkanlık yapıp bir yandan da yörenin şartlarıyla mücadele eden Zekiye Midyat'ın adı Çankaya'da ölümsüzleşecek.

Kadınlara pozitif ayrımcılık konusunda yerel yönetimler düzeyinde birçok çalışmaları bulunduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Belediyemizin bu yönde almış olduğu örnek kararlar var ve bu kararların başkanı olduğum Çankaya'mızdan çıkıyor olması beni oldukça memnun ediyor. Kadınların yönetim anlayışında daha aktif rol almaları için biz var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.