Hükümlülere "Denge" projesiyle eğitim

Adalet Bakanlığı'nın geliştirdiği "Denge" projesi ile Denetimli Serbestlik'ten yararlanan hükümlüler çeşitli eğitim ve kültürel faaliyetlere katılarak kendilerini geliştiriyor.

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen "Denge" projesi ile Denetimli Serbestlikten yararlanan hükümlüler katıldıkları eğitim ve kültürel faaliyetlerle kendilerini geliştiriyor.

Adalet Bakanlığı olarak Avrupa Birliği ile birlikte Denge projesini başlattıklarını ifade eden Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Hakim Burak Ceyhan, “Denge projesi çocuklara özgü infaz iyileştirme ve müdahale programı, daha önce uygulanmış ve yapılandırmış bir müdahale programı yokken bu proje kapsamında çocuklara özgü bir infaz iyileştirme ve müdahale programı geliştirildi.Proje kapsamında, tüm Türkiye de çocuk alanında çalışan uzmanlarımız eğitildiler. Çocukların Denetimli Serbestlik Müdürlüklerindeki giriş çıkışları ayrıldı. Ayrıca, çocukların Denetimli Serbestlik Müdürlüklerindeki iyileştirme alanları bina olarak ayrıldı” diye konuştu.

Çocukların ürettiği ürünler sergileniyor

Denge projesi kapsamında çocuklara özgü infaz iyileştirme programı yapılırken çocukların boş zamanlarının da değerlendirildiğini belirten Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Hakim Burak Ceyhan, “Bugün burada bunun güzel örneğini görüyoruz. Madde bağımlısı çocuklarımızın Yeşilay'la iş birliği çerçevesinde boş zamanlarını yapılandırıyoruz. Çocuklar Yeşilay'ın YEDAM merkezlerine giderek orada ebru kursu, tiyatro kursu gibi alanlarda eğitim görüyorlar. Kurstan aldıkları eğitim sonrasında ürettikleri ürünlerini de Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde sergiliyoruz. Çocuklarında hoşuna gidiyor bu durum" ifadelerini kullandı.

Çocukları sinema ve tiyatroya yönlendiriyoruz

Proje kapsamında çocukları tiyatro ve sinemaya yönlendirdiklerini de söyleyen Ceyhan, "Proje kapsamında çocukları tiyatroya, sinemaya yönlendiriyoruz. Örneğin; Gölbaşı ilçesinde çok nüfuslu bir aileden bir çocuk babası ceza infaz kurumunda, bazı kardeşleri ceza infaz kurumunda, Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan bir hükümlü çocuğumuz Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne müracaat etti. Hemen denge projesi kapsamına aldık. Çocuğumuzun yurttan ve okuldan kaçma eğilimi vardı. Herhangi bir şekilde infaz iyileştirme programlarına karşılık vermiyordu. Projedeki müdahale programı sayesinde çocuğun tiyatroya olan ilgisini keşfettik. Uzmanımız bu alana yoğunlaştı, çocuk tiyatro alanında konuşmaya başladı. Çocuk, uzmanımız tarafından ilk kez tiyatroya götürüldü. Daha sonrasında uzmana ben tiyatrocu olmak istiyorum diyerek başvurdu. Araştırmalarımız sonucunda tiyatro kurslarımıza gittik. Kızılay çocuğumuzu kabul etti. Şu anda bir tiyatro kursuna gidiyor. Yakın zaman da bir oyun sergileyecekler bizde orada olacağız. Bugün burada da onun bir benzerini görüyoruz aslında" dedi.

"Sağlık için pedalla"

Çocukları denetimli serbestlik kapsamından çıktıktan sonra takip ettiklerini ifade eden Hakim Burak Ceyhan, "Çocuklar denetimli serbestlik altından çıktıktan sonra bırakmıyoruz, takip ediyoruz. Gönüllük esasına dayalı olarak boş zamanlarını yapılandırıyoruz. Onları tiyatroya gönderiyoruz, sinemaya gönderiyoruz, Yeşilay'a gönderiyoruz, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla iş birliği içindeyiz. Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü altında 15 tane bisikletimiz var. Buna da bir slogan bulduk; 'Sağlık için pedalla' diye. Çocuğumuz buraya geldiğinde, hem ebru çalışması yapıyor hem bisiklete binerek alanımızda turluyor" aktarımında bulundu.