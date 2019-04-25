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Hülya Koçyiğit: “Kültür sanat eğitimindeki en güçlü araç; sinema”

‘Eğitim’ temalı 5.

‘Eğitim' temalı 5. Kısa Film Yarışması'nın Jüri Başkanı Hülya Koçyiğit, kültür sanat eğitiminde en etkili, en güçlü aracın sinema olduğunu belirterek, “Sinemanın gücünden yararlanıp eğitime katkıda bulunabiliriz” dedi.


Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen tarafından düzenlenen ‘Eğitim' temalı 5. Kısa Film Yarışması Jüri Başkanı Hülya Koçyiğit, organizasyon öncesi etkinliğin, eğitim üzerindeki önemine dair açıklamalarda bulundu. Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Hülya Koçyiğit, “Eğitim Bir-Sen fabrikasının sinema faaliyetiyle buradayız. Artık gelenekselleştiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz ki en önemli konumuz eğitim. Tabii ki eğitim derken; kültür sanat eğitimini de beraberinde götürebilmeliyiz. Kültür sanat eğitimi derken de; en etkili, en güçlü araçta sinema. Dolayısıyla sinemanın gücünden yararlanıp eğitime katkıda bulunabiliriz. Sendikanın düşünerek faaliyete geçirdiği bu program benim için çok değerli. Dilerim geleneksel aktivite devam eder. Gençliğe çok önem veriyorum. Onlar bizim geleceğimiz ve yarınlarımız. Bugünden gençlerimizin ellerinden tutup, yaptıklarını desteklemeyiz. Gençlerin de yarışmada olması ve ödül kazanıyor olması gurur verici” şeklinde konuştu.

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